Шойгу раскрыл причины образования новых военных округов

Инфраструктура НАТО появилась у российских границ

Ленинградский и Московский военные округа позволят повысить эффективность управления войсками и силами. Они были воссозданы указом президента России от 26 февраля из-за расширения НАТО на восток и появления военной инфраструктуры блока около российских границ, пояснил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что альянс расширяется за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции. России пришлось предпринять шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях.

Шойгу отметил, что указ Путина устанавливает военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны. Глава Минобороны подчеркнул, что состав и структура Вооруженных Сил России будут и впредь совершенствоваться - соразмерно возникающим угрозам.

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