Российские военные продолжают спецоперацию

Российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Как подчеркнул глава российского оборонного ведомства на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил, наши бойцы продолжают теснить украинских военных на Запад, сообщает РИА Новости.

Тем временем в зоне СВО российские войска укрепляют позиции вдоль всей линии соприкосновения. На купянском участке наши бойцы прорвали оборону неонацистов и при поддержке авиации зашли в село Терны. В Новомихайловке идут настолько тяжелые бои, что ВСУ не в состоянии эвакуировать своих раненых.

Российским десантникам удалось взломать укрепления ВСУ в поселке Красное, расположенном в нескольких километрах от Артемовска. Практически весь населенный пункт перешел под контроль российских войск. Противник пытался контратаковать, но все вылазки были успешно отбиты.

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