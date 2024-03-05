Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии

Это будет происходить соразмерно угрозам

Вооруженные силы России продолжат совершенствовать состав и структуру. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил. Он подчеркнул, что совершенствование структуры российской армии будет продолжаться соразмерно угрозам в адрес России.

При этом Сергей Шойгу отметил, что новое военно-административное деление России позволит существенно повысить эффективность управления войсками, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков подчеркнул, что ВС России держат оборону украинской армии в постоянном напряжении, выискивая слабые места противника. Следующий после Авдеевки удар может быть нанесен в Запорожье, предупредил эксперт.

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