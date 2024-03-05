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Абхазия заявила о будущем в составе Союзного государства

13:59
  • вторник
  • 05 марта 2024

МИД республики выразил благодарность России за поддержку

Будущее Абхазии - в формировании Союзного государства с Россией и Белоруссией, заявил министр иностранных дел республики. Инал Ардзинба выступил в рамках Всемирного фестиваля молодежи во время дискуссии "Россия в новых международных условиях: возможности для политики, экономики и науки".

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По словам абхазского министра, "белорусский проект" - одна из ключевых задач Сухума. Ардзинба напомнил, что у Абхазии пока дипломатических отношений с Белоруссией, но главы государств нанесли взаимные визиты.

Абхазия видит свое будущее в укреплении союза с Россией и в стремлении к Союзному государству, заявил глава МИД. Ардзинба поблагодарил Россию за поддержку страны. Министр подчеркнул, что эта благодарность будет выражена и в результатах голосования на выборах президента, которое пройдет и на территории республики, передает ТАСС.

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