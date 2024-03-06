Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Луна и Уран сегодня дарят подарки

Овны

Говорят, даже самым трудолюбивым и компетентным для успеха нужна хотя бы капелька везения. Именно сегодня вы можете получить от жизни этот недостающий пазл!

Тельцы

Луна и ваш Уран сегодня делают подарок - многим неожиданно повезет в учебе, юридических делах или поездках. Хороший день для покупки билетов в отпуск.

Близнецы

Уран в соседнем знаке активен как никогда. Так что неожиданностей вам не избежать. Это могут быть не только события, но и мысли, инсайты и внезапные озарения.

Раки

В личной жизни ожидается весеннее потепление. Ждите волнующих свиданий, интересных знакомств или приятных сюрпризов от вашей второй половинки.

Львы

Вы сегодня будете кричать "Эврика!", потому что найдете долгожданное решение какой-то проблемы. Скорее всего, речь пойдет о рабочих задачах или учебе.

Девы

Берегитесь, стрелы амура уже нацелились в ваше сердце. Одиноких представителей знака ждет захватывающее знакомство, а семейных - прекрасная новая версия медового месяца.

Весы

Тем, кто решил сегодня купить бытовую технику для дома, улыбнется удача. Не отказывайтесь, если вам предложат поучаствовать в акции или розыгрыше призов.

Скорпионы

Готовьтесь много удивляться! Вы можете получить интересное сообщение или звонок, встретиться с кем-то, кого совершенно не ожидали увидеть.

Стрельцы

Накопились вопросы к коллегам, партнерам по бизнесу или начальству? Не стесняйтесь их задавать: сегодня есть шанс легко разрулить давние проблемы на работе.

Козероги

Масштаб вашего везения может быть любым - от вовремя приехавшей маршрутки до новой должности. В любом случае поблагодарите жизнь за этот подарок.

Водолеи

Сегодняшний день принесет много приятных волнующих моментов. Вам может повезти в абсолютно любой сфере, если вы будете открыты для всего нового.

Рыбы

Вам можно заниматься планированием ремонта или каких-то перемен в интерьере. Ваш тонкий вкус, вдохновение и удачно выбранные магазины сделают чудеса.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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