Стало известно, будет ли Мишель Обама баллотироваться в президенты

Ходили слухи, что бывшая первая леди хочет участвовать в выборах 2024 года

Бывшая первая леди США, супруга 44-го президента Соединенных Штатов Мишель Обама не собирается бороться за кресло главы государства. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали в офисе Мишель Обамы.

Там подчеркнул, что Мишель Обама не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году, несмотря на многочисленные слухи.

При этом в офисе бывшей первой леди рассказали, что она намерена помогать президентской кампании действующего главы государства Джо Байдена, сообщает NBC.

Ранее источники рассказали, что США и Великобритания провели переговоры насчет рисков для безопасности, которые могут возникнуть в случае одновременного проведения выборов в этих государства. Там боятся, что Россия попытается использовать эту возможность для вмешательства в выборы или даже для военной агрессии.

Тем временем в Соединенных Штатах наступил "супервторник", когда сразу в 15 штатах пройдут президентские праймериз. По их результатам должен определиться окончательный фаворит как от республиканцев, так и от демократов на предстоящих выборах главы государства в ноябре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"