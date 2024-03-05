Москвичей предупредили о предстоящих январских морозах

Ночью ожидается до минус 18 градусов

Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, 7 марта. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Как уточнили метеорологи, в ночь на 7 марта в столичном регионе температура будет варьироваться в диапазоне от 10 до 15 градусов нуля, но местами столбики термометров опустятся до минус 18 градусов.

Однако днем 7 марта температура поднимется, ожидается от минус четырех до плюс одного градуса. В итоге средний фон температур окажется всего на три-пять градусов ниже климатической нормы, сообщает портал "Метеовести".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода сыграла с жителями центральной части страны первоапрельскую шутку — так эксперт назвал теплую погоду в первые дни марта и последующее резкое похолодание.

При этом в "Аптекарском огороде" уже вовсю репетируют весну. Там, несмотря на еще холодную погоду, распустились тысячи тюльпанов самых причудливых форм и невероятных оттенков.

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