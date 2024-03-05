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В Лондоне предупредили о неконтролируемой эскалации украинского конфликта

14:27
  • вторник
  • 05 марта 2024

НАТО становится все более безрассудным

Запад на грани рискованной и безрассудной эскалации в украинском конфликте. Об этом свидетельствуют, в частности, перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus Киеву, пишет Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.

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Дженкинс признает, что конфликт на Украине зашел в тупик. В результате стратегия НАТО не только утратила всякую последовательность, но просто вышла из-под контроля Запада.

Главред RT Маргарита Симоньян на прошлой неделе опубликовала аудиозапись. На ней высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера говорят о том, как они будут бомбить Крымский мост. Обсуждалась возможность отправку на Украину ракет Taurus и подсчитывалось необходимое для разрушения моста число. Военные размышляли, как устроить все таким образом, чтобы не стать явными участниками конфликта на Украине.

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