В Польше обнаружили метеозонд с надписями на кириллице

Это уже третий за последние двое суток
В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд.
Инцидент произошел на северо-востоке страны в районе Кервика (Варминьско-Мазурское воеводство). На зонде обнаружили надписи на кириллице, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Предположительно, он мог прилететь с территории Калининградской области, пишет РИА Новости.
Аналогичные случае произошли в Польше накануне у деревни Варкалки и в местности Харш того же воеводства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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