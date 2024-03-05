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В Польше обнаружили метеозонд с надписями на кириллице

15:30
  • вторник
  • 05 марта 2024

Это уже третий за последние двое суток

В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в районе Кервика (Варминьско-Мазурское воеводство). На зонде обнаружили надписи на кириллице, сообщает местная радиостанция RMF FM.

Предположительно, он мог прилететь с территории Калининградской области, пишет РИА Новости

Аналогичные случае произошли в Польше накануне у деревни Варкалки и в местности Харш того же воеводства. 

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