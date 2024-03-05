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Писториус отказался увольнять офицеров ФРГ из-за России

14:56
  • вторник
  • 05 марта 2024

Минобороны Германии расследует утечку секретного разговора

В настоящее время в Германии не обсуждается вопрос о кадровых последствиях в связи с утечкой разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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По словам германского министра, "персональные последствия на данный момент не стоят на повестке дня". Писториус заверил, что "если не произойдет чего-то худшего", то он "не принесет в жертву ни одного из своих лучших офицеров ради игр" России, сообщает ТАСС.

Я полагаю, что политический ущерб по сути дела прежде всего состоит в том, что произошла серьезная ошибка, которая не должна была произойти. А так это именно то, чего хотел добиться Путин. Он определяет уже в течение месяцев или как минимум нескольких недель темы, которые мы обсуждаем в Германии, будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну, или нет. Вновь и вновь это повестка, навязанная извне теми или иными событиями. Я очень раздражен из-за этой истории среди прочего потому, что три дня занимаются только этой темой.

Ранее авторитетное американское издание Politico прокомментировало утечку записи разговора офицеров Бундесвера. Авторы статьи подчеркивают, что публикация переговоров сделала получение Киевом ракет Taurus еще более маловероятным, чем прежде, несмотря на давние просьбы украинских властей.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин заявил, что "вряд ли это можно назвать преступной халтурностью высших чинов бундесвера". По словам эксперта, "складывается впечатление, что слив был запланирован".

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Борис Писториус
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