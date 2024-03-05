ЕС не исключил использование активов России для военной поддержки Украины

Об этом рассказал глава евродипломатии

Евросоюз рассматривает использование активов России, замороженных в рамках санкций, для военной поддержки Украины. Такое заявление сделал во вторник, 5 марта, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как посетовал чиновник, оборонной промышленности Евросоюза не хватает финансирования, чтобы производить необходимое количество оружия для помощи Украине и потребностей европейских стран.

В связи с этим Евросоюз обсуждает возможность использования прибыли от замороженных активов России не только для реконструкции Украины, но и для военной поддержки Киева, цитирует заявление Борреля ТАСС.

Между тем высокопоставленный информированный источник заверил, что в Совете ЕС до сих пор нет согласия по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов России для финансирования военной или какой-либо другой помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что любые действия Запада с российскими активами, блокированными в рамках рестрикций, получат симметричный ответ — в России заморожено не меньше активов западных стран.

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