Разрыв с Уильямом и отъезд из дворца: таролог рассказала о судьбе Кейт Миддлтон после выздоровления

Причиной проблем со здоровьем принцессы может быть отсутствие личной свободы

Британцы, да и весь мир, продолжают обсуждать судьбу Кейт Миддлтон. Принцесса исчезла в конце декабря. Тогда Кенсингтонский дворец сообщил, что супруга будущего короля Англии перенесла полостную операцию и сейчас восстанавливается. При этом причину операции общественности так никто и не озвучил. Отсутствие внятных комментариев о судьбе принцессы породило массу слухов, вплоть до того, что она впала в кому или даже умерла. Масла в огонь подливал и тот факт, что дворец охотно сообщал о состоянии Карла III, у которого чуть ранее диагностировали рак.

И вот в понедельник таблоид TMZ опубликовал первые снимки Кейт Миддлтон после слухов о коме. Папарацци удалось сфотографировать принцессу в машине неподалеку от Виндзорского замка. Будущая королева сидела на пассажирском сиденье автомобиля Audi, за рулем которого была ее мать. Кейт выглядела не очень хорошо – была заметна некоторая одутловатость, а губы изогнулись в кривой улыбке. На носу принцессы особо наблюдательные читатели портала заметили что-то, похожее на повязку или широкий пластырь. Это уже породило новую волну слухов, о том, что Кейт могла сделать пластику носа, хотя это и запрещено членам королевской семьи.

Впрочем, есть предположения, что Кейт Миддлтон просто устала. Что же все-таки происходит с любимицей британцев, мы спросили у наставника тарологов и системного расстановщика Анны Калоевой.

"Мы видим Девятку Чаш с Пажом Мечей. Это арканы, напрямую отсылающие к проблемам с ЖКТ, чаще всего. И зачастую причиной может быть неумеренность в употреблении пищи и даже алкоголя. Весьма вероятен такой формат, когда человек не контролирует, что он ест, и насколько пагубно это сказывается на его здоровье. Паж Мечей показывает оперативные вмешательства. В том числе может быть задет желчный пузырь".

Однако карты допускают, что истинной причиной недомогания принцессы может быть отнюдь не злоупотребление вредной пищей, а усталость от королевских обязанностей и отсутствие личной свободой.

"Нам встречается аркан Повешенного, аркан Четвёрки Пентаклей. В целом это аркан жертвы, аркан заложника ситуации, аркан, когда люди не могут влиять на свою жизнь так, как им хотелось бы. Человек как будто бы никак на ситуацию влиять не может. Не может принимать самостоятельные решения, не может действовать так, как хочет. Мы можем сделать предположение, что продолжается это жертвенное состояние достаточно долго. На уровне психики история может очень давить, и человек действительно может чувствовать себя очень несвободным. Учитывая дату рождения Кейт Миддлтон, ей важно делать что-то самостоятельно. Крайне важно быть творцом своей жизни, в целом быть человеком достаточно свободным. Но насколько можно быть свободным в королевской семье?"

А причиной обострения проблем со здоровьем у принцессы мог стать внутренний конфликт между желанием проявляться и необходимостью следовать своему статусу. Не исключены и конфликты внутри королевской семьи и даже проблемы в отношениях с супругом – принцем Уильямом, трактует карты таролог.

"Я вижу Королеву Пентаклей и Туз Жезлов. Вообще, Королева Пентаклей меня, конечно, сразу натолкнула на мысль о другой королеве. Я бы могла, конечно, сказать, что во многом складывается впечатление, что существуют разногласия внутри супружеской пары - Кейт и Уильяма. Вмешиваться туда не особо хочется, но у меня зародилась мысль, что мог быть некий обман со стороны Уильяма, который был вскрыт. И стремление к свободе могло быть продиктовано внутренним желанием развестись, какую-то точку поставить. Но этот порыв был сдержан".

Таролог полагает, что в ближайший месяц проблемы начнут отступать и Кейт Миддлтон может выйти в состояние устойчивой ремиссии. А вот в ближайшие три месяца принцесса рискует вновь угодить в больницу. На это указывает Четверка Мечей в раскладе. Вероятно, причиной ухудшения здоровья снова станут нерешенные конфликты в семье, вплоть до разрыва семейных связей.

"Уж не знаю, насколько можно об этом говорить в рамках королевской семьи, потому что им сложно разрушить эти связи. И во многом здесь речь идет уже не только о супружеской паре, а именно о родовом гнезде, о том месте, где встречаются все родственники. И мне кажется, это очень символично. Десятка Пентаклей и Рыцарь Мечей нам могут показывать временный, но скоротечный отъезд из дворца".

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