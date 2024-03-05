"Мастер заднего хода": Французы высмеяли исключившего отправку войск на Украину Макрона

По словам Макрона, французы не воюют против российского народа

Франция не намерена отправлять войска на Украину. Париж всего лишь обдумывает возможные меры по поддержке Киева, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Слова президента привело издание Le Figaro, читателей которого такой маневр изрядно повеселил.

Большинство комментаторов статьи назвали Макрона мастером давать задний ход – отмечая, что это заявление президента прозвучало сразу после его же высказываний о возможной отправке солдат НАТО на Украину.

В интервью чешскому изданию Pravo накануне визита Макрона в Прагу французский президент уточнил, что всегда "четко понимал рамки". Макрон подчеркнул, что французы не воюют против российского народа и отказываются "вступать в логику эскалации".

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