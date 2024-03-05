Воинственная риторика Макрона стала раздражать партнеров Франции по НАТО

Утечка немецких переговоров внесла раскол в альянс

Бориса Писториуса утром в аэропорту ждал самолет: у министра обороны Германии было запланировано турне по странам Скандинавии, там проходят учения НАТО. Но улететь, так и не сказав ничего про расследование по скандальному делу о прослушке военных Бундесвера, Писториус не решился.

"Доверие к нам как к партнеру по НАТО не подорвано, для этого нет причин. Все понимают: это могло произойти с каждым. Меня очень злит эта история. Третий день мы уже занимаемся только этой темой. Вместо того, чтобы заниматься вопросами пытающейся выжить Украины", - сказал он.

Немецкие системы связи не были скомпрометированы, победоносно заключил Писториус. Он якобы поговорил с партнерами по НАТО. Те обиды на Германию не держат. А главное, что такого сказали офицеры? Кто сегодня только не обсуждает планы нападения на Крымский мост?

Все идет к тому, что виновным назначат начальника отдела операций и учений командования немецкими ВВС Франка Грефе. Это он вышел на связь с коллегами из Сингапура. А возможно, не накажут вообще никого.

"Причина, по которой телефонный звонок мог быть записан, связана с индивидуальной ошибкой приложения. Не все участники придерживались процедуры безопасного набора номера, как это предписано. Согласно имеющимся сведениям, произошла утечка данных от участника в Сингапуре. Он был подключен через несанкционированное соединение", - добавил Писториус.

Скорее всего, офицер использовал WiFi-сеть отеля. А потому русские, резюмировал Писториус, разговор подслушали случайно. Более высокого мнения о российской разведке - европейское издание Politico: "Шпионская удача Москвы разделила западных союзников, дискредитировала Шольца и помешала планам Киева заполучить оружие".

Теперь Писториус пытается отвлечь внимание: он объявил, что в Германии вернут обязательный призыв. На руку ему и новый скандал в НАТО: на этот раз в США. Там 63-летнего подполковника ВВС обвиняют в том, что он после посещения секретных брифингов отправлял своей пассии, некой украинке, конфиденциальную информацию о боевых действиях в зоне СВО. Дэвид Франклин Слейтер нашел любовь на иностранном сайте знакомств. Человек, представлявшийся "женщиной с Украины", называл его в сообщениях "милый Дейв" и "мой секретный агент".

После такого охотно верится в то, что в НАТО царит полный порядок. И в этом уверен Эмманюэль Макрон, который - на этот раз на полях форума по проблемам ядерной энергетики в Чехии - снова говорил про подготовку Альянса к большой войне: "В Европе наступает время, когда мы не должны быть трусами. Мы не хотим видеть драмы, которые грядут. Война вернулась на нашу землю. Державы, ставшие неудержимыми, угрожают нам нападением".

Многих партнеров по НАТО новая риторика Макрона раздражает. В Японии заявили, что отправлять свои силы самообороны на Украину не собираются. О том же во вторник в интервью итальянской Radio 1 говорил глава МИДа Италии Антонио Таяни: "В любом случае ведение войны с Россией даже не обсуждается. Мы против направления итальянских военных на украинский фронт".

Шольц во вторник появился на публике, но комментариев по поводу утечки переговоров офицеров Бундесвера давать не стал. У него других забот предостаточно. Тысячи авиарейсов и поездов отменят на этой неделе в Германии из за забастовок работников транспортных компаний. Немецкие аграрии тоже анонсировали новые акции протеста. Многие из них, к слову, тоже против войны. "Сегодня танки, завтра самолеты, послезавтра наши сыновья" - такой плакат повесил на свой трактор один из фермеров в Германии.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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