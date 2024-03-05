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Командование ВСУ пожаловалось на сложную обстановку на поле боя

15:29
  • вторник
  • 05 марта 2024

Украинские военные признают успехи ВС России

Сложной назвал обстановку в зоне ответственности группировки ВСУ "Таврия" ее командующий Александр Тарнавский. По его данным, российские Вооруженные силы развивают успех на авдеевском направлении.

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Как написал украинский офицер в Telegram, за сутки  его подразделения пережили 26 ударов российской авиации и 144 атаки дронов-камикадзе. Российская артиллерия обстреляла позиции ВСУ на этом направлении 1175 раз.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что доминирование артиллерии ВС России в регионе очевидно. У российских военных хорошие перспективы, так как ВСУ не в состоянии адекватно и достойно отвечать на атаки.

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