Владимир Путин прибыл в Ставрополь

Президент пообщается с аграриями

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 марта, прибыл в Ставрополь. У главы государства запланировала встреча с представителями агропромышленного комплекса.

В частности, в программе поездки — посещение Владимиром Путиным тепличного комплекса, в котором выращивают экологически чистые овощи и отдельное общение с аграриями.

После этого в режиме видеоконференции президент поучаствует в открытии новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также Мордовии.

Позднее в рабочем графике Владимира Путина значится встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает "Интерфакс".

Летом 2023 года президент принимал Владимирова в Кремле. Губернатор Ставрополья доложил о росте экономических показателей, развитии курортов, поддержке новых регионов страны и участников специальной военной операции. Он также рассказал Владимиру Путину о совершенном прорыве в области сельского хозяйства.

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