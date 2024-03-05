ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

15:56
  • вторник
  • 05 марта 2024

Россия продолжает специальную военную операцию

Средствами противовоздушной обороны ВС России в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

ВС России не дали ВСУ закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное
Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, наряду с этим в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны подсчитало, что за весь период СВО ликвидировано 576 самолетов, 267 вертолетов, 14305 беспилотных летательных аппаратов и множество другой военной техники противника.

Ранее в небе над Донецкой Народной Республикой были сбиты два украинских самолета-истребителя МиГ-29. Кроме того, за 24 часа были ликвидированы 92 украинских беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Между тем в Пентагоне заверили, что Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине. Так в ведомстве прокомментировали слова министра обороны Сингапура Нг Энг Хена о том, что Вашингтон применяет F-35 для поиска позиций российских систем противовоздушной обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Зенитный ракетный комплекс "Бук" ВС России
Зенитный ракетный комплекс "Бук" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.