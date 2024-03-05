ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Россия продолжает специальную военную операцию

Средствами противовоздушной обороны ВС России в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, наряду с этим в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны подсчитало, что за весь период СВО ликвидировано 576 самолетов, 267 вертолетов, 14305 беспилотных летательных аппаратов и множество другой военной техники противника.

Ранее в небе над Донецкой Народной Республикой были сбиты два украинских самолета-истребителя МиГ-29. Кроме того, за 24 часа были ликвидированы 92 украинских беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Между тем в Пентагоне заверили, что Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине. Так в ведомстве прокомментировали слова министра обороны Сингапура Нг Энг Хена о том, что Вашингтон применяет F-35 для поиска позиций российских систем противовоздушной обороны.

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