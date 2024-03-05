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Конституционный суд Молдавии отменил ограничение финансирования для Гагаузии

15:43
  • вторник
  • 05 марта 2024

Поправки признаны не соответствующими основному закону страны

Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство, которые предусматривали сокращение финансирования для Гагаузской автономии из республиканского бюджета. Об этом сообщает РИА Новости. Председатель суда Домника Маноле зачитала решение, из которого следует, что пункт 6 статьи 11 Налогового кодекса Республики не соответствует Конституции. 

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Речь в статье идет о возврате налога на добавленную стоимость. Резиденты, проживающие в Гагаузии раньше получали средства из республиканского бюджета. А с ноября 2023 года должны были получать из регионального. Такое решение принял парламент по инициативе правящей партии "Действие и солидарность". 

После того, как поправку утвердили, сопредседатель рабочей группы по взаимодействию парламента и регионального заксобрания Сергей Чимпоеш заявил, что автономия теряет 6,8 миллионов долларов в бюджете. Звучало мнение, что этот закон - наказание региону за антиевропейские настроения. 

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