ВС России подбили третий Abrams на авдеевском направлении

Опубликованы кадры уничтожения техники

Третий украинский танк M1A1SA Abrams американского производства подбили российские бойцы в зоне специальной военной операции. Боевую машину уничтожили в районе населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении, кадры боя опубликовал в Telegram российский военкор Чингис Дамбиев.

Бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса. Военкор публикует позывные военнослужащих - это командир расчета Гепард, Десант, Ирокез и Малой. Кроме того, бойцы 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут вели визуальный контроль и корректировку с беспилотника.

Ранее российская армия уничтожила на авдеевском направлении два американских танка. Всего ВСУ получили 31 танк M1A1 Abrams.

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