ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России подбили третий Abrams на авдеевском направлении

15:57
  • вторник
  • 05 марта 2024

Опубликованы кадры уничтожения техники

Третий украинский танк M1A1SA Abrams американского производства подбили российские бойцы в зоне специальной военной операции. Боевую машину уничтожили в районе населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении, кадры боя опубликовал в Telegram российский военкор Чингис Дамбиев.

Подбивший Abrams боец ВС России рассказал о слабом месте танка
Минобороны подтвердило уничтожение второго танка Abrams

Бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса. Военкор публикует позывные военнослужащих - это командир расчета Гепард, Десант, Ирокез и Малой. Кроме того, бойцы 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут вели визуальный контроль и корректировку с беспилотника.

Ранее российская армия уничтожила на авдеевском направлении два американских танка. Всего ВСУ получили 31 танк M1A1 Abrams.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.