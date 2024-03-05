ЕС собирается поставить на Украину еще 250 тысяч снарядов

Поставки должны быть завершены к концу марта

До конца марта на Украину будет отправлено еще 250 тысяч снарядов. Такое намерение высказал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что это будет дополнительная партия вдобавок к той, которую страны Евросоюза отправили со складов в конце февраля. Ее объем - 350 тысяч штук, сообщает ТАСС.

Все снаряды производятся на европейских оружейных заводах. Дипломат отметил, что предприятия должны выйти на мощность 1,15 миллиона снарядов в год. При этом он подчеркнул, что это "подарки" Киеву. А есть еще прямые договоренности украинского руководства с производителями. И там снаряды покупаются за деньги.

Боррель заметил, что по прямым контрактам было также передано порядка 350 тысяч снарядов. Таким образом ЕС пытается доказать, что свое обещание о передаче боеприпасов Киеву он выполнил. Обещано было отправить 1 миллионы снарядов.

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