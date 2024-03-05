Больной раком король Карл III проводит рабочие встречи

Перед обсуждением бюджета он принял канцлера Джереми Ханта

Больной раком король Британии Карл III провел рабочие встречи в Букингемском дворце. Об этом пишет издание Daily Mail.

Монарх принял канцлера Джереми Ханта перед тем, как последний представит в Палате общин бюджет Великобритании на следующий год.

Это традиционная встреча, отмечает издание. Король был в синем костюме и бледном галстуке. Он улыбался и крепко пожал канцлеру руку. Позже Карл вернулся в Кларенс-хаус. Там он проходит курс лечения от рака простаты.

Журналисты отмечают, что король впервые за два месяца исполнил свои обязанности монарха. До этого все было переложено на плечи принца Уильяма. А Карл только работал с бумагами.

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