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Cобянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

16:30
  • вторник
  • 05 марта 2024

С 2010 года число преступлений в общественных местах столицы снизилось в 2,7 раза

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, что с 2010 года число преступлений в общественных местах столицы снизилось в 2,7 раза, передает официальный портал мэра и правительства города.
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"Москва – один из самых безопасных мегаполисов мира. За последние 13 лет общее количество квартирных краж сократилось в 35 раз, разбоев – в 10 раз, грабежей – в 14 раз. Число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом", - сказано в материале.

Решающим фактором стала городская система видеонаблюдения. Она насчитывает около 230 тысяч видеокамер. На основе этой системы с 2020 года работает технология распознавания лиц.

Вместе с тем в Москве в 13 раз с 2015 года уменьшилось количество краж и угонов автомобилей - с 8739 до 676 случаев в год. Способствует этому специальное программное обеспечение "Паутина".

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