ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил проект реорганизации части бывшей промзоны "Прожектор" в ВАО

17:08
  • вторник
  • 05 марта 2024

Это даст горожанам порядка 1,2 тысячи рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что  в рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизована часть бывшей промзоны "Прожектор".

"На территории, расположенной между Зеленым проспектом и 1-м и 3-м проездами Перова Поля, появятся общественно-деловой комплекс и жилые дома для участников программы реновации. Проект даст горожанам порядка 1,2 тыс. рабочих мест", - рассказал глава города.

Как уточнил Собянин, на сегодняшний день в стадии реализации уже находятся 68 проектов КРТ общей площадью около 870 гектаров. Они обеспечат порядка 169 тысяч рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Стройка
Стройка
Стройка
Стройка
Стройка
Стройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.