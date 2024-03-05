Собянин утвердил проект реорганизации части бывшей промзоны "Прожектор" в ВАО

Это даст горожанам порядка 1,2 тысячи рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизована часть бывшей промзоны "Прожектор".

"На территории, расположенной между Зеленым проспектом и 1-м и 3-м проездами Перова Поля, появятся общественно-деловой комплекс и жилые дома для участников программы реновации. Проект даст горожанам порядка 1,2 тыс. рабочих мест", - рассказал глава города.

Как уточнил Собянин, на сегодняшний день в стадии реализации уже находятся 68 проектов КРТ общей площадью около 870 гектаров. Они обеспечат порядка 169 тысяч рабочих мест.

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