Виктория Нуланд решила уйти в отставку

Сделать это она должна в ближайшие недели

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила подать в отставку. Об этом сообщил ее шеф - глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Он отметил, что покинуть пост дипломат планировала в ближайшие недели, пишет РИА Новости.

По предварительной версии, отставка последовала после того, как Нуланд не назначили на пост первого заместителя госсекретаря. Хотя за ее плечами 35 лет работы на внешнеполитическом поприще. Она считается главным архитектором проукраинского курса американской дипломатии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что Нуланд уходит из-за провала антироссийского курса Байдена.

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