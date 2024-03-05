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Путину показали самый крупный тепличный комплекс в России и Европе

17:42
  • вторник
  • 05 марта 2024

Там выращивают экологически чистые овощи

Владимир Путин во вторник - в Ставропольском крае. Там президенту показали самый крупный тепличный комплекс в России и Европе, где выращивают экологически чистые овощи.

Главе государства продемонстрировали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов. Искусственный интеллект определяет зрелость плодов и срывает их с помощью специальных зубьев. Продуктивность робота - в 4 раза выше, чем у человека. Он может собрать более 4 тонн помидоров в сутки.

Всего в холдинге 13 высокотехнологических комплексов в восьми регионах России. Владимир Путин побывал в столовой предприятия, его угостили томатами прямо с ветки. И пообщался с сотрудниками хозяйства. Один из вопросов касался строительства служебного и льготного жилья для аграриев.

"У нас почему столько жилья построено? В России в прошлом году рекорд, абсолютный рекорд. Никогда такого не было в Советском Союзе. Свыше 110 млн метров квадратных построено. Главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки. Мы решили сохранить ее для сельской местности", - отметил глава государства.

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Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
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