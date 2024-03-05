Путину показали самый крупный тепличный комплекс в России и Европе

Там выращивают экологически чистые овощи

Владимир Путин во вторник - в Ставропольском крае. Там президенту показали самый крупный тепличный комплекс в России и Европе, где выращивают экологически чистые овощи.

Главе государства продемонстрировали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов. Искусственный интеллект определяет зрелость плодов и срывает их с помощью специальных зубьев. Продуктивность робота - в 4 раза выше, чем у человека. Он может собрать более 4 тонн помидоров в сутки.

Всего в холдинге 13 высокотехнологических комплексов в восьми регионах России. Владимир Путин побывал в столовой предприятия, его угостили томатами прямо с ветки. И пообщался с сотрудниками хозяйства. Один из вопросов касался строительства служебного и льготного жилья для аграриев.

"У нас почему столько жилья построено? В России в прошлом году рекорд, абсолютный рекорд. Никогда такого не было в Советском Союзе. Свыше 110 млн метров квадратных построено. Главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки. Мы решили сохранить ее для сельской местности", - отметил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"