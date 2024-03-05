Огурцы или помидоры: Путин ответил на вопрос о любимых овощах

Президент отреагировал в шутливой манере

Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о любимых овощах. Президенту предложили выбрать между огурцами и помидорами. "Смотря что ими закусывать", - ответил глава государства. А потом уже серьезно пояснил, что любит и то, и другое, сообщает РИА Новости.

Диалог состоялся во время встречи с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье. Перед этим главу государств провели по теплице, где выращивают помидоры. А также показали робота - сборщика овощей. Он самостоятельно вычисляет зрелый плод и срывает его. Робот функционирует полностью на отечественном оборудовании.

Напомним, Владимир Путин уже отвечал подобным образом на один из вопросов в ходе прямой линии. Тогда президента спросили, какой из салатов он предпочитает: селедку под шубой или оливье.

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