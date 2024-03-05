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Убил и вырезал сердце: задержанный за кражу россиянин сознался в страшном преступлении

18:07
  • вторник
  • 05 марта 2024

Мужчина утверждает, что погубил человека "по указанию темных сил"

Задержанный за попытку похитить алкоголь в магазине житель Башкортостана признался в страшном убийстве. На то, чтобы прийти в себя и все рассказать следователям ему понадобилось три дня. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash

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Мужчина поведал, что незадолго до выходки в магазине, он убил топором пожилого мужчину, а затем вырезал его сердце и попытался съесть. Делал он это на автобусной остановке. Свидетели его не смущали, а когда он не смог закончить начатое, то попросил старушку захоронить останки. Следовали отправились по адресу, указанному преступником и обнаружили труп. 

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". При подозреваемом обнаружили наркотики. Сам он был в момент задержания нетрезв, поскольку выпил прямо в магазине. На вопрос о мотивах своего поступка он ответил, что так ему приказали "темные силы". С ними мужчина заключил "договор", чтобы вылечить собственное сердце. 

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