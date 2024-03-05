Школьница упала с пятого этажа и выжила

Жительница Подмосковья отделалась только испугом

Школьница упала с пятого этажа и осталась жива. ЧП произошло в подмосковном Щелково. 14-летняя девочка вешала на окно занавески. В какой-то момент она поскользнулась на подоконнике и полетела вниз. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Ребенок пытался зацепиться за гардины и карниз, но тот тоже не выдержал и оборвался. На счастье, внизу оказался сугроб. К тому же девушка успела сгруппироваться в полете. Поэтому никаких повреждений не получила. После падения она встала и поднялась обратно в квартиру.

Издание отмечает, что подросток занимается единоборствами. Вероятно это позволило ей уцелеть при падении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"