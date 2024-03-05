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Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

19:00
  • вторник
  • 05 марта 2024

Он сделал это в первый день после вступления в должность

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал документ, ратифицирующий членство Швеции в НАТО, Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что политик сделал это в первый же день после вступления в новую должность. Решение стало первым для Шуйока на посту президента. 

Парламент Венгрии одобрил этот документ еще 26 февраля. За проголосовали 88 депутатов, шестеро были против. 2 марта документ подписал спикер парламента. Венгрия стала последней страной, которая согласовала вступление Швеции в Альянс. 

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали одновременно 18 мая 2022 года. Но финны вошли в Альянс уже весной 2023 года. А вот Швеции вступление блокировали Турция и Венгрия. Первая настаивала на выдаче курдских активистов. В результате шведы уступили. 

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