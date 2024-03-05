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Путин в Ставропольском крае: президент оценил развитие российского АПК

22:19
  • вторник
  • 05 марта 2024

Главе государства показали самый крупный тепличный комплекс в стране

Это самый крупный тепличный комплекс в России. Овощи здесь выращивают в закрытом грунте, благодаря чему производство не сезонное, а круглогодичное. Территория - свыше 200 гектаров. Трудятся здесь почти 2,5 тысячи человек. Небольшая экскурсия по агрохолдингу для президента плавно перетекает в обед. В меню - рассольник, азу с гречкой и компот.

Путин: Я посмотрел хозяйство ваше. Впечатляет, честно сказать! Целый город построили! Здорово! 5 лет строили, да? Сказали, что самое большое в Европе. Самое главное, что самое большое в России, а Европа для нас уже не показатель.

Сельскохозяйственная отрасль - одна из приоритетных для государства. Развитие идет полным ходом. Внедряют высокие высокие технологии. Но кадры по-прежнему решают все: аграрии обращаются с просьбой к президенту привлечь студотряды.

Чтобы привлекать на предприятие молодые кадры, людей нужно заинтересовать. Один из вариантов - строительство для аграриев льготного жилья.

Путин: У нас же действуют льготные ипотеки для сельского хозяйства. Причем они для разных категорий разные. От 0,1% до 3% годовых. Это же работает! У нас ведь почему столько жилья построено в России? Вот в прошлом году рекорд абсолютный. Такого никогда в СССР не было. 110 миллионов квадратных метров построено. Главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки. И льготную ипотеку мы решили сохранить для сельского хозяйства.

Своими томатами агрохолдинг славится на весь Ставропольский край. Вопрос президенту, что он больше любит - огурцы или помидоры. Путин в ответ шутит: "Смотря что закусываю".

Хотят привлекать в Ставропольский край и больше туристов. Для этого предложили даже организовать в регионе особенный праздник - фестиваль томата.

Производство тепличных овощей увеличивается по всей стране. Просить у дружественных стран-соседей помощи с продовольствием не нужно.

Путин: Мы вообще очень здорово выросли по тепличным овощам. У нас раньше такой отрасли не было. Мы ее заново, по сути, делаем. Больше полутора миллионов тонн мы собрали в прошлом году.

После встречи с сотрудниками агрокомплекса Владимир Путин пообщался с жителями Солнечнодольска. А в конце дня в режиме видеоконференции открыл сразу три промышленных предприятия. На связи Белгородская и Ленинградская области, а также - республика Мордовия. В эксплуатацию ввели комплекс по производству минеральных удобрений, мясных и колбасных изделий и по переработке сои.

АПК за последние годы совершил колоссальный рывок. Об этом Путин сказал на встрече с руководителями агропредприятий. Страна, которая импортировала продовольствие, стала крупнейшим экспортером.

Путин: Это еще совсем недавно казалось абсолютно нереалистичным. Сказали бы в 2000 году, что 43,5 миллиарда доходы от экспорта будут, никто бы не поверил. Это фантастика, казалось бы, какая-то. Но нет, это сегодня реалии такие. 157 миллионов тонн зерновых в позапрошлом году, в прошлом - 147. Таких урожаев тоже никто никогда не видел. Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса - тоже невероятно.

Немалую роль сыграли и грамотные меры государственной поддержки сектора - что, безусловно, важно в рамках западных санкций, которые существенно нарушили логистические маршруты. Но тем не менее есть над чем работать, подчеркивает президент. В разговоре с Владимиром Путиным аграрии затронули несколько важных тем. Говорили, к примеру, о создании особой зерновой биржи в рамках БРИКС - эту инициативу глава государства поддержал. Поручил и детально проработать вопрос о госгарантиях для агропредприятий российских новых регионов. 

Позже Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Ставропольского края. Владимир Владимиров рассказал о развитии региона в целом. В том числе - о дорожном строительстве.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Аграрное предприятие
Аграрное предприятие
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Владими Путин во время посещения тепличного комплекса
Помидоры в теплице
Помидоры в теплице
Аграрное предприятие
Аграрное предприятие
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса
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