Путин в Ставропольском крае: президент оценил развитие российского АПК

Главе государства показали самый крупный тепличный комплекс в стране

Это самый крупный тепличный комплекс в России. Овощи здесь выращивают в закрытом грунте, благодаря чему производство не сезонное, а круглогодичное. Территория - свыше 200 гектаров. Трудятся здесь почти 2,5 тысячи человек. Небольшая экскурсия по агрохолдингу для президента плавно перетекает в обед. В меню - рассольник, азу с гречкой и компот.

Путин: Я посмотрел хозяйство ваше. Впечатляет, честно сказать! Целый город построили! Здорово! 5 лет строили, да? Сказали, что самое большое в Европе. Самое главное, что самое большое в России, а Европа для нас уже не показатель.

Сельскохозяйственная отрасль - одна из приоритетных для государства. Развитие идет полным ходом. Внедряют высокие высокие технологии. Но кадры по-прежнему решают все: аграрии обращаются с просьбой к президенту привлечь студотряды.

Чтобы привлекать на предприятие молодые кадры, людей нужно заинтересовать. Один из вариантов - строительство для аграриев льготного жилья.

Путин: У нас же действуют льготные ипотеки для сельского хозяйства. Причем они для разных категорий разные. От 0,1% до 3% годовых. Это же работает! У нас ведь почему столько жилья построено в России? Вот в прошлом году рекорд абсолютный. Такого никогда в СССР не было. 110 миллионов квадратных метров построено. Главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки. И льготную ипотеку мы решили сохранить для сельского хозяйства.

Своими томатами агрохолдинг славится на весь Ставропольский край. Вопрос президенту, что он больше любит - огурцы или помидоры. Путин в ответ шутит: "Смотря что закусываю".

Хотят привлекать в Ставропольский край и больше туристов. Для этого предложили даже организовать в регионе особенный праздник - фестиваль томата.

Производство тепличных овощей увеличивается по всей стране. Просить у дружественных стран-соседей помощи с продовольствием не нужно.

Путин: Мы вообще очень здорово выросли по тепличным овощам. У нас раньше такой отрасли не было. Мы ее заново, по сути, делаем. Больше полутора миллионов тонн мы собрали в прошлом году.

После встречи с сотрудниками агрокомплекса Владимир Путин пообщался с жителями Солнечнодольска. А в конце дня в режиме видеоконференции открыл сразу три промышленных предприятия. На связи Белгородская и Ленинградская области, а также - республика Мордовия. В эксплуатацию ввели комплекс по производству минеральных удобрений, мясных и колбасных изделий и по переработке сои.

АПК за последние годы совершил колоссальный рывок. Об этом Путин сказал на встрече с руководителями агропредприятий. Страна, которая импортировала продовольствие, стала крупнейшим экспортером.

Путин: Это еще совсем недавно казалось абсолютно нереалистичным. Сказали бы в 2000 году, что 43,5 миллиарда доходы от экспорта будут, никто бы не поверил. Это фантастика, казалось бы, какая-то. Но нет, это сегодня реалии такие. 157 миллионов тонн зерновых в позапрошлом году, в прошлом - 147. Таких урожаев тоже никто никогда не видел. Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса - тоже невероятно.

Немалую роль сыграли и грамотные меры государственной поддержки сектора - что, безусловно, важно в рамках западных санкций, которые существенно нарушили логистические маршруты. Но тем не менее есть над чем работать, подчеркивает президент. В разговоре с Владимиром Путиным аграрии затронули несколько важных тем. Говорили, к примеру, о создании особой зерновой биржи в рамках БРИКС - эту инициативу глава государства поддержал. Поручил и детально проработать вопрос о госгарантиях для агропредприятий российских новых регионов.

Позже Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Ставропольского края. Владимир Владимиров рассказал о развитии региона в целом. В том числе - о дорожном строительстве.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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