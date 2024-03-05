На "Госуслугах" стартовал прием заявок для голосования на дому

Такая возможность предоставляется тем, кто по уважительной причине не сможет придти на избирательный участок с 15 по 17 марта

Всероссийский женский форум на ВДНХ стартовал с торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца". В их числе - участницы СВО, волонтеры, врачи, военные журналисты. К представительницам прекрасного пола обратился Владимир Путин. А награды вручали сопредседатели его избирательного штаба - Марьяна Лысенко и Владимир Машков.

"Безусловно, ни одна гуманитарная миссия не проходит без вашего горячего, настоящего участия. Огромное спасибо вам за все, что вы делаете для нашей великой страны. За все, что вы делаете для военнослужащих и их семей. И безусловно - каждое ваше действие приближает нашу общую большую победу", - сказал Машков.

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий побывал в усадьбе Гребнево Щелковского района Подмосковья. Именно от этого района Владимир Жириновский впервые избрался в Госдуму в 1993 году. Однопартийцы приняли участие в церемонии открытия памятного знака - в будущем на этом месте обещают установить памятник Жириновскому.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов вместе с представителями Коммунистической партии пришел к кремлевской стене, чтобы возложить венки и цветы к могиле Иосифа Сталина. До сих пор вождь советского народа остается одним из самых противоречивых героев в мировой истории. В КПРФ уверены, что современную Россию необходимо "развернуть к социализму".

Единый кандидат от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков сегодняшним вечером отправился в кинотеатр на премьеру. Политик прошелся по красной ковровой дорожке и поделился мыслями о развитии российского кино: "Очень важно, чтобы появлялось российское кино. Очень важно, чтобы не мешали нашим художникам, деятелям культуры. Поэтому сегодня просто с удовольствием проведу вечер с коллегами".

Выборы президента страны пройдут 15, 16 и 17 марта. В Центризбиркоме напомнили, что для получения бюллетеня необходим только паспорт, а в 29 регионах отдать голос за своего кандидата можно без визита на избирательный участок - через смартфон, планшет или компьютер. Более 3,5 миллиона россиян, и это без учета Москвы, уже записались на дистанционное голосование. А на портале государственных и муниципальных услуг начался прием заявок для голосования на дому. Сделать это можно при наличии уважительной причины, например, из-за болезни или необходимости ухаживать за больными родственниками. Последний день подачи заявления на Госуслугах - 11 марта.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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