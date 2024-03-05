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Мишустин провел переговоры с азербайджанским коллегой

22:32
  • вторник
  • 05 марта 2024

Председатель российского правительства прибыл в республику с двухдневным визитом

Москва искренне заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с дружественным Баку. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на переговорах с коллегой из Азербайджана Али Асадовым.

Председатель российского правительства прибыл в республику с двухдневным визитом. Наша страна - важный торговый партнер Азербайджана. По итогам прошлого года товарооборот достиг рекордного уровня и составил 370 миллиардов рублей. Сейчас в республике работают почти полторы тысячи предприятий с российским участием. На встрече также шла речь об увеличении уровня взаимных инвестиций и о крупных совместных проектах - в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

"Это энергетика, это промышленность и судостроение, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации - огромное поле для совместных проектов и совместных инвестиций. В качестве одного из ключевых направлений рассматриваем логистику и транспорт. Мы убрали очереди на российско-азербайджанской границе и ускоряем модернизацию погранпереходов. Занимаемся вместе с вами развитием железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры", - отметил Мишустин.

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