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Российский Су-27 сопроводил три французских самолета в Черном море

19:29
  • вторник
  • 05 марта 2024

Они пытались нарушить границу России

Российский истребитель Су-27 был вынужден подниматься в небо, чтобы сопроводить французские самолеты. Об этом сообщает РИА Новости.

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ЧП произошло над акваторией Черного моря. 

Летательные аппараты французских ВВС приблизились к границам России. Это был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф. И сопровождающие его два истребителя "Рафаль-С". После того, как в воздух была поднята российская боевая авиация, французы удалились. 

Напомним, это уже не первый инцидент с французскими ВВС. Так, 22 февраля министр обороны Франции пожаловался, что Россия угрожает сбивать чужие самолеты над Черным морем силами ПВО. При этом Себастьян Лекорню убеждал, что полеты осуществлялись в международной зоне. 

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