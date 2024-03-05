Российский Су-27 сопроводил три французских самолета в Черном море

Они пытались нарушить границу России

Российский истребитель Су-27 был вынужден подниматься в небо, чтобы сопроводить французские самолеты. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло над акваторией Черного моря.

Летательные аппараты французских ВВС приблизились к границам России. Это был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф. И сопровождающие его два истребителя "Рафаль-С". После того, как в воздух была поднята российская боевая авиация, французы удалились.

Напомним, это уже не первый инцидент с французскими ВВС. Так, 22 февраля министр обороны Франции пожаловался, что Россия угрожает сбивать чужие самолеты над Черным морем силами ПВО. При этом Себастьян Лекорню убеждал, что полеты осуществлялись в международной зоне.

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