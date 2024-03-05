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Украинец погиб, пытаясь попасть в Румынию

20:38
  • вторник
  • 05 марта 2024

Он хотел избежать мобилизации

Еще одного жителя Украины выловили пограничники из реки Тиса. Мужчина хотел бежать в Румынию. Но не сумел преодолеть водную преграду и утонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. 
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Тело обнаружили утром во вторник. Оказалось, что погибшему 21 год и он уроженец Ивано-Франковской области. Скорее всего, парень просто хотел избежать мобилизации. 

Пограничники сообщили, что с февраля 2022 года это уже двадцать первый труп, который они вылавливают из реки. Через Тису в Румынию старательно бегут уклонисты. Но не все могут преодолеть широкую реку. 

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