Украинец погиб, пытаясь попасть в Румынию

Он хотел избежать мобилизации

Еще одного жителя Украины выловили пограничники из реки Тиса. Мужчина хотел бежать в Румынию. Но не сумел преодолеть водную преграду и утонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Тело обнаружили утром во вторник. Оказалось, что погибшему 21 год и он уроженец Ивано-Франковской области. Скорее всего, парень просто хотел избежать мобилизации.

Пограничники сообщили, что с февраля 2022 года это уже двадцать первый труп, который они вылавливают из реки. Через Тису в Румынию старательно бегут уклонисты. Но не все могут преодолеть широкую реку.

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