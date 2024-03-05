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Хуситов назвали виновными в глобальном сбое в интернете

20:50
  • вторник
  • 05 марта 2024

Они перерезали четыре кабеля, проложенные по дну Красного моря

В глобальном сбое в Интернете виноваты йеменские хуситы. Об этом заявил гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.

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В пресс-службе компании отметили, что перебиты 4 кабеля, которые идут по дну Красного моря. А на них приходится 25 процентов всего мирового трафика. 

Компания заявляет, что пытается перенаправить маршруты. Но на это может уйти несколько недель. Повредили кабели еще неделю назад - 26 февраля. Но до сих пор в работе соцсетей и приложений периодически случаются сбои. 

Сегодня пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе соцсетей, YouTube, Telegram. По оценке израильcкого издания Global, на восстановление уйдет не меньше восьми недель. 

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