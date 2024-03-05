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Нарышкин: Алексей Навальный умер своей смертью

21:33
  • вторник
  • 05 марта 2024

Глава СВР считает, что к этому не причастны какие-либо силы на Западе

Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) умер своей смертью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для программы СоловьевLive. Он подчеркнул, что "рано или поздно жизнь заканчивается, умирают". 
ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Глава СВР отвечал на вопрос - могла ли быть смерть оппозиционера организована из-за рубежа. Он считает, что это исключено. И это не был "какой-то специальный замысел". А происходящее в Европе и США после смерти политика Нарышкин назвал "сатанинскими плясками". 

Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии "Полярный волк" на Ямале. Туда он был перевезен за несколько месяцев до смерти из исправительного учреждения во Владимирской области. 

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