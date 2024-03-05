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Нарышкин рассказал, кто взорвал "Северные потоки"

21:51
  • вторник
  • 05 марта 2024

Во всем виноваты англосаксы

"Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали англосаксы. Об этом в эфире канала СоловьевLive заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости. Чиновник отметил, что сначала были только подозрения в причастности, но теперь есть уверенность. 

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Он отметил, что "косвенные признаки" причастности англосаксов к диверсии показали они сами. Поэтому первоначально и были сомнения в достоверности версии. 

Напомним, два трубопровода были повреждены 26 сентября 2022 года. Тогда Германия, Швеция и Дания не исключали, что атака была целенаправленной.

Оператор "Северного потока" заявил, что разрушения беспрецедентны по своему масштабу и сроки ремонта оценить невозможно. 

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