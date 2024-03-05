Путин оценил развитие виноделия в России

Президент отметил большой шаг вперед в развитии производства вина

Российское виноделие сделало большой шаг вперед. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что успехов удалось достичь во многом благодаря государственной поддержке.

Скачок в развитии начался после принятия закона о виноделии. Документ закрепил понятие географического названия. И только такая продукция получила поддержку от государства. По мнению президента, это позволило снизить конкуренцию внутри страны.

Путин указал на то, что теперь поддержка отрасли должна носить "рыночный характер". В качестве примера он привел развитие винного туризма.

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