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Путин оценил развитие виноделия в России

22:30
  • вторник
  • 05 марта 2024

Президент отметил большой шаг вперед в развитии производства вина

Российское виноделие сделало большой шаг вперед. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава государства подчеркнул, что успехов удалось достичь во многом благодаря государственной поддержке. 

Скачок в развитии начался после принятия закона о виноделии. Документ закрепил понятие географического названия. И только такая продукция получила поддержку от государства. По мнению президента, это позволило снизить конкуренцию внутри страны. 

Путин указал на то, что теперь поддержка отрасли должна носить "рыночный характер". В качестве примера он привел развитие винного туризма. 

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