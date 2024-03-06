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В Европе продолжают обсуждать утечку разговора военных ФРГ

08:24
  • среда
  • 06 марта 2024

Разразился большой скандал

Германия с Россией воевать не собирается. За что ей, конечно, спасибо. Немецким политикам приходится комментировать утечку разговоров военных, которые обсуждали, как можно атаковать Крымский мост ракетами "Таурус". Ищут виновных - кто допустил такое безобразие? Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер назвал произошедшее абсурдной постыдной российской пропагандой.
НАТО решает, кто ответит за утечку немецких переговоров

Министр обороны Писториус, конечно, сам факт разговора о том, как бравые офицеры Бундесвера собираются бахнуть по Крымскому мосту, отрицать не стал. Но уклонился от комментариев - разве такой удар не будет означать прямого военного конфликта между Германией и Россией? Зато в Берлине бурно обсуждают, как русские смогли подключиться к переговорам, которые велись через платформу Веб-Экс. А соратники по НАТО просто поплёвывают в сторону немцев.

"Это показывает, что они не являются ни безопасными, ни надёжными", - это бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Англичан и французов вывело из себя и одно из последних заявлений Олафа Шольца, который дал понять, что наведением крылатых ракет Storm Shadow и Scalp на территории Украины занимаются британские и французские военные. Шольца, за которым с лёгкой руки бывшего посла Украины в Берлине прочно закрепилось прозвище "обиженной ливерной колбасы", даже заподозрили в тайных соглашениях с Путиным. И начали обсуждать русскую шпионскую сеть, раскинувшуюся по всей Германии.

Свежий скандал в США: подполковник в отставке Дэвид Слейтер в свои 63 года увлёкся загадочной украинской женщиной на сайте знакомств. И до того разомлел, что начал сливать по её просьбе совершенно секретную информацию с брифингов Стратегического командования, касавшуюся боевых действий на Украине. В ответ загадочная леди называла его своей "тайной любовью-информатором".

Издание "Федералист" делает вывод: самая серьёзная угроза, стоящая перед Америкой, это не российское ядерное оружие в космосе или террористические заговоры, а политический класс в Вашингтоне и наши собственные спецслужбы.

Если у вас такие военные и сотрудники спецслужб - с вами в действительности всё не так, как на самом деле.

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