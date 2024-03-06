Коротченко: В Европе идет грызня, все устали спонсировать режим Зеленского

Главный редактор журнала "Национальная оборона" прокомментировал шпионский скандал в ФРГ

Может ли скандал с утечкой информации из Бундесвера привести к серьёзному конфликту между Германией и странами НАТО? Вынудит ли это западных политиков быть не только осторожными в разговорах, но и более сдержанными в готовности снабжать Киев оружием? И как далеко может зайти Эммануэль Макрон в намерении послать на Украину своих военных?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В Европе идет грызня, потому что все устали спонсировать режим Зеленского. Главное – нет видимых результатов. Кроме украинской коррупции, распила тех денег, которые поступают в Киев", - отметил он.

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