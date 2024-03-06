Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ

Все указанные цели были успешно поражены

Информация о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении российские войска отразили пять атак ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

Две контратаки отбиты на Донецком направлении, потери противника составили около 300 военнослужащих. Еще около 500 боевиков украинская армия потеряла на Авдеевском направлении, где наши войска развивают наступление, занимая новые рубежи.

На Краснолиманском направлении сокрушительные удары по позициям ВСУ нанесли экипажи Су-25. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Экипажи вернулись на аэродром базирования. Где самолеты тут же начали готовить к новым вылетам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"