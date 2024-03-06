ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ

08:37
  • среда
  • 06 марта 2024

Все указанные цели были успешно поражены

Информация о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении российские войска отразили пять атак ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

Две контратаки отбиты на Донецком направлении, потери противника составили около 300 военнослужащих. Еще около 500 боевиков украинская армия потеряла на Авдеевском направлении, где наши войска развивают наступление, занимая новые рубежи.

На Краснолиманском направлении сокрушительные удары по позициям ВСУ нанесли экипажи Су-25. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Экипажи вернулись на аэродром базирования. Где самолеты тут же начали готовить к новым вылетам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Су-25
Су-25
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.