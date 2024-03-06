Минобороны представило новых героев спецоперации

Отличились майор Евгений Клоповский и гвардии младший сержант Илья Бурлак

О новых примерах мужества и героизма наших военнослужащих рассказали в Минобороны. Майор Евгений Клоповский во время штурма опорных пунктов боевиков обнаружил оборудованную огневую позицию. Противник имел численное преимущество, но Евгений оценил обстановку, грамотно поставил задачу своему подразделению и внезапно атаковал врага. Националисты понесли значительные потери и отступили, бросив вооружение.

Гвардии младший сержант Илья Бурлак во время штурма вражеских позиций уничтожил нескольких украинских боевиков. Заняв опорный пункт противника, подразделение Ильи попало под массированный артиллерийский обстрел. Трое российских военнослужащих были ранены. Рискуя жизнью, гвардии младший сержант оказал бойцам первую помощь и вынес их в безопасное место для эвакуации. После чего продолжил выполнение задачи.

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