ПВО перехватила украинский дрон над Воронежской областью

По данным властей, последствий на земле нет

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Украинский дрон уничтожен над Воронежской областью, сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен около 7 часов утра. Дежурными средствами ПВО объект был перехвачен и уничтожен.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил в Telegram о ликвидации дрона ВСУ. По предварительным данным спасателей, последствий на земле нет. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под контролем.

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