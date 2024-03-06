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ПВО перехватила украинский дрон над Воронежской областью

08:08
  • среда
  • 06 марта 2024

По данным властей, последствий на земле нет

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Украинский дрон уничтожен над Воронежской областью, сообщили в Минобороны.

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По информации военного ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен около 7 часов утра. Дежурными средствами ПВО объект был перехвачен и уничтожен.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил в Telegram о ликвидации дрона ВСУ. По предварительным данным спасателей, последствий на земле нет. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под контролем.

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