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На Кольском полуострове начинается досрочное голосование на выборах президента

08:50
  • среда
  • 06 марта 2024

Голосование пройдет в стране с 15 по 17 марта

На Кольском полуострове начинается досрочное голосование на выборах президента. Накануне вертолет Ми-8 Северного флота доставил в отдаленные места на побережье членов территориальных избирательных комиссий.

Это первый рейс. Всего в период проведения досрочного голосования представители избиркомов объедут 30 труднодоступных мест, расположенных в районах Крайнего Севера. Это дальние посты наблюдения и связи, расположенные на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева и Белого морей. А также маяки и подразделения ряда воинских частей.

Выборы президента, напомним, пройдут в стране с 15 по 17 марта. Кандидатов четверо. Это действующий глава государства и представители трёх парламентских партий - КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".

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Досрочное голосование на Кольском полуострове
Досрочное голосование на Кольском полуострове
Досрочное голосование на Кольском полуострове
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