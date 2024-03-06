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При взрыве на Шагонарской ТЭЦ пострадали 18 человек

08:16
  • среда
  • 06 марта 2024

Троих разыскивают

На Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва произошла авария, есть пострадавшие. Об этом в среду, 6 марта, рассказал глава региона Владислав Ховалыг.

Как написал политик в своем Telegram-канале, причины чрезвычайного происшествия на объекте устанавливаются. Жертв нет, получившие ранения и травмы — к настоящему времени известно о 18 пострадавших — доставлены в больницы.

Ховалыг лично отправился на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Заниматься этим будут также сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб в составе оперштаба.

Как сообщает региональный главк Следственного комитета, в помещении топливоподачи ТЭЦ произошла авария. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает ТАСС.

В администрации Улуг-Хемского района уточнили, что взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы ТЭЦ целы. После взрыва вспыхнул пожар, к настоящему времени возгорание удалось локализовать.

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