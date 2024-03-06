Трамп победил на праймериз республиканцев в "супервторник"

Политик назвал этот день воодушевляющим

Бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу на проходивших во вторник, 5 марта, внутрипартийных выборах Республиканской партии (праймериз). Политик победил в 11 из 15 штатов, результаты по оставшимся четырем штатам пока не поступали.

Трамп заявил, что "этот день называют "супервторником" не просто так". Политик назвал его невероятным мигом в истории Соединенных Штатов и пообещал "сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", сообщает РИА Новости.

До этой победы Трамп успел уступить бывшему постоянному представителя США при ООН Никки Хейли на предварительных выборах Республиканской партии в столичном округе Колумбия. За Хейли проголосовали более 60% избирателей, за Трампа — свыше 30%.

Тем временем в офисе Мишель Обамы заверили, что бывшая первая леди США, супруга 44-го президента Соединенных Штатов не собирается бороться за кресло главы государства. Она планирует помогать президентской кампании действующего главы государства Джо Байдена.

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