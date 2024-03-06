Делегация из США, прорвав блокаду, тоже гостит в Сириусе

Сегодня заключительный день Всемирного фестиваля молодёжи. Который объединил представителей более 180 стран. Интерес к России огромен. В Сириусе каждый мог найти себе занятие по душе – лекции и мастер-классы, интерактивы и экскурсии, культурные и спортивные состязания.

Газета "Дружба", 85 год. Советский Союз второй раз принимает у себя в гостях молодежь из разных уголков планеты. Советская пресса пестрит заголовками "За мир и дружбу". Студенты проходили строгий отбор, сдавали экзамены. Виктор Шутов справился. И поехал.

Правда, потом Россия приняла фестиваль лишь в 2017 - и уже в Сочи. Он отправил заявку участвовать, как волонтер. В этом году Виктору Дмитриевичу исполнился 81 год и он снова здесь - в Сириусе. Впрочем, как и в 85-м, таким фестивалем Россия демонстрирует свободу от изоляции. Почти 200 стран представлены на молодежном слете. Спортивные площадки, музыкальные фестивали, мастер-классы. Но, прежде всего, диалог между странами на дискуссионных площадках, где ведущие предприниматели говорят о будущем.

Особое отношение у зарубежных гостей к нашей политической элите. Чтобы увидеть Марию Захарову выстроилась целая очередь. С утра и до позднего вечера работа кипит и в пресс-центре. Журналисты в прямом эфире выдают самые последние новости с фестиваля. Брифинги, пресс-конференции, иногда задействуют несколько залов. Здесь работают не только российские представители СМИ, но и зарубежные коллеги.

Радиожурналист Ханс приехал с Кубы, чтобы без купюр рассказать о самом масштабном событии мира, проходящим в эти дни: "Вчера был Сергей Лавров, там было много, толпа людей просто. Это было нереально, но у меня получилось, был на первом ряду. Это очень важно. Стратегический момент для России и для всех стран, которые хотят многополярного мира".

Об этом недавно говорил в интервью Такера Карлсона и российский президент. Делегация из США, прорвав блокаду, тоже гостит в Сириусе. И готовы лично поделиться впечатлениями после просмотра видео.

"Это интервью произвело очень большое впечатление на многих в Америке. Просто представьте, что в Америке, когда мы говорим о России, что происходит в мире, есть только одна версия. Например, они приглашают гостя из Украины, но никогда не приглашают гостя из России", - рассказал участник из США.

Это отношение и пытается изменить Россия. И на мировой арене, и на вот таких площадках молодежного фестиваля. Ведь будущее вершить именно этим людям.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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