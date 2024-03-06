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Зеленская отклонила приглашение Байдена на его выступление в конгрессе

08:32
  • среда
  • 06 марта 2024

Она не хотела сидеть рядом с Навальной

Елена Зеленская отказала Джо Байдену. Супруга Владимира Зеленского отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США в конгрессе 7 марта.

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Как пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, отказ Зеленской от посещения одного из важнейших событий американской политической жизни продиктован дискомфортом, который вызвало у украинцев заявленное ранее присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что администрация пригласила Юлию Навальную на выступление Байдена в конгрессе 7 марта. Однако позже она же сообщила, что Навальная - которая не пришла на похороны мужа в Москве – по каким-то причинам не сможет посетить мероприятие.

Источники WP утверждают, что организаторы планировали усадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден. Они же предполагают, что Белый дом, скорее всего, забыл уведомить Киев о том, что Навальной на мероприятии в конгрессе не будет.

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