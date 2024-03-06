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Спасатели эвакуировали более 50 человек из горящего пансионата в Воронеже

08:54
  • среда
  • 06 марта 2024

Власти выясняют причины возгорания

Площадь пожара в частном пансионате для престарелых в Воронеже достигла 200 квадратных метров. Горит кровля здания.

В многоквартирном доме в Подмосковье раздался хлопок и начался пожар
Крупный пожар произошел в подмосковной промзоне

Из здания спасены 52 человека: как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram, большинство из них – лежачие больные. Глава региона отметил профессионализм российских спасателей, пожелал им сил и здоровья.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном пансионате для престарелых на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе Воронежа поступило утром 6 марта. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось в кратчайшие сроки эвакуировать 52 человека - 49 пациентов и троих сотрудников. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. По последним данным, пожар потушен.

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