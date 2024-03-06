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Балицкий допустил освобождение всей Запорожской области в ближайшее время

09:07
  • среда
  • 06 марта 2024

Часть Запорожья остается под контролем Украины

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в среду, 6 марта, что надеется на полное освобождение от киевского режима оставшейся части региона, в том числе города Запорожье, в ближайшее время.

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ВС России освободили Петровское на авдеевском направлении

Как уточнил политик, вопросы по точным срокам освобождения Запорожской области лучше адресовать российским военным, однако он надеется, что это случится "в максимально короткие сроки", сообщает РИА Новости.

Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена. Верю в наши вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу.

Ранее командующий группировки "Таврия" Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский назвал сложной ситуацию в зоне ответственности своих военных. Он заявил, что всего лишь за сутки российская артиллерия обстреляла позиции ВСУ на этом направлении 1175 раз.

В российском Министерстве обороны рассказали, что наша группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что российские бойцы продолжают теснить украинских военных на Запад.

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